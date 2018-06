Gewaltsam

Langenhagen. Diebe gelangten am Sonntag zwischen 23.15 und 23.30 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Kellenheide in Krähenwinkel. Dort wurde zunächst ein Kasten eines Außenrolladens gewaltsam geöffnet und anschließend das dahinter befindliche Fenster aufgehebelt. Dadurch gelangte der Täter in das Wohnhaus und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.