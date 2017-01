Gleiches Muster

Langenhagen (ok). Das gleiche Strickmuster am Eickenhof und am Graneweg am späten Montagvormittag: Die Seitenscheibe eines Renaults und eines Skodas schlugen Diebe ein, stahlen Taschen aus den Autos. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.