Global

Langenhagen (ok). Das Thema Nachhaltigkeit will die Stadt Langenhagen zusammen mit ihrer bosnischen Partnerschaftstadt Bijeljina angehen. Die globale Partnerschaft soll quasi von unten nach oben gelebt, Ziele vorangebracht werden. Wechselseitige Besuche und Workshops sind geplant. Ein Projekt im Sinne der Agenda 2030 ist in Kaltenweide schon angelaufen: der interkulturelle Garten von Deutschen und Geflüchteten. Engagement global eben.