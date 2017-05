Global Greyhound

Langenhagen. Windhund-Besitzer in der Region treffen sich am Sonntag, 11. Juni, um 11 Uhr am Hof Nakubi Grafhorn, zwischen Burgdorf und Arpke, zum Spaziergang anlässlich des "Great Global Greyhound Walks". Im Anschluss an den 90-minütigen Spaziergang durch den Wald ist ein gemütliches Beisammensein im Bistro geplant.

Zu diesem Spaziergang sind alle eingeladen, die sich mit den Greyhounds auf den Rennbahnen in Europa und der ganzen Welt verbunden fühlen und auf deren Schicksal aufmerksam machen wollen. Um Anmeldung mit Angabe zur Personen- und Hundezahl bis Sonnabend, 3. Juni, wird gebeten: E-Mail gabi.wiebking@progreyhound.de oder greyhoundhenry@googlemail.com.