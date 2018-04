Glücksrad, Minigolf und Ruckelauto

Oliven Apotheke feiert Zehnjähriges gleich zweimal

Kaltenweide (ok). Zehn Jahre Oliven Apotheke in Kaltenweide: Der runde Geburtstag wird gleidh mit zwei Veranstaltungen gefeiert. Der eigentliche Zehnjährige wird am Dienstag, 10. April, von 8 bis 19 Uhr gefeiert. Unter anderem warten auf die Gratulanten Sekt, Orangensaft und Häppchen. Außerdem werden Geschenke verteilt, und es kann am Glücksrad gedreht werden. Für die vierbeinigen Freunde gibt es an dem Tag Hundeleckerlis. Ein großes Familienfest rund um die Apotheke ist dann am Sonnabend, 14. April, zwischen 10 und 14 Uhr angesagt. Das Angebot ist groß: Kinderschminken, Mini Minigolf, frisches Popcorn, Jungfernfahrten mit dem OlivenApo-Ruckelauto sind beispielsweise angesagt. Außerdem können Duftcremes gemischt werden; es gibt eine Tee-Aktion und Würstchen vom Grill und Getränke warten auf die Besucher.