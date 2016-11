Glühwein für Kurzentschlossene

Langenhagen (gg). Drei Weihnachtsmärkte sind am heutigen Sonnabend und am morgigen Sonntag in den Ortschaften zu finden, überall gibt es Glühwein und Leckereien. Der Weihnachtsmarkt an der Matthias-Claudius-Kirche in Krähenwinkel hat am Sonnabend, 26. November, hat zwischen 15 und 19 Uhr geöffnet. Kunsthandwerkliches kann erworben werden, und der Posaunenchor tritt auf.

Mit einer Andacht in der Kirche am Sonnabend, 26. November, um 15 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt in Godshorn. Der Kreativkreis verkauft Selbstgefertigtes und eine Tombola sorgt für Überraschungen. Das Ganze wird musikalisch umrahmt vom Bläserkorps Godshorn. Der Weihnachtsmann kommt um 16.45 Uhr. Den Abschluss des Weihnachtsmarktes bildet das Jugendblasorchester um 19 Uhr in der Kirche. In Engelbostel öffnet der Weihnachtsmarkt um 14.30 Uhr auf dem MTV-Sportgelände. Selbstgefertigte Keramik- und Kunsthandwerksartikel werden angeboten. Der Weihnachtsmann wird Geschichten vorlesen und verteilt kleine Geschenke. Auch der Chor der Engelbosteler Grundschule ist dabei.