Golatka für Grabowsky

Langenhagen (ok). Wechsel an der Spitze des CDU-Stadtverbandes: Der bisherige Vorsitzende Reinhard Grabowsky ist nicht wieder angetreten, will Jüngeren das Feld überlassen. Nachfolgerin ist Newcomerin Jessica Golatka. Grabowsky bleibt Stellvertreter neben Jan Lehmann aus Godshorn. Zum Schatzmeister gewählt worden ist Jörg Prick, der die Nachfolge von Andreas Friedrich antritt. Und Uwe Gülke ist neuer Schriftführer, folgt auf Mario Voigt. Sowohl Voigt als Friedrich waren nicht wieder angetreten.