Goldener Brief

Langenhagen (ok). Zu einer Besichtigung mit Führung lädt der Bürger- und Heimatverein für Dienstag, 18. Juli, um 10 Uhr in die Leibniz-Bibliothek nach Hannover ein. Treffen ist um 9.45 Uhr an der Waterloostraße/Ecke Schützenplatz. Anmeldungen bitte bei Gudrun Sellmann (0511/77 45 11) oder bei Jürgen Miethe (0511/6 04 61 60). Unter anderem gibt es den goldenen Brief zu sehen.