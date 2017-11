Gottesdienst für Familien

Langenhagen. In der Eliakirche an der Konrad-Adenauer-Straße 33 findet am Sonntag, 1. Advent, um 10 Uhr der letzte Familiengottesdienst in diesem Jahr statt zum Thema : "Wer kommt?". Ja, wer kommt denn eigentlich Weihnachten? Diese Frage soll im alternativen Gottesdienst für Kinder und Erwachsene mit Handpuppen, Spielen und Kinderliedern beantwortet werden.