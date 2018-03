Gottesdienst für Familien

Krähenwinkel. Am Sonntag, 1. April, um 10 Uhr findet in der Matthias-Claudius Kirche ein Familiengottesdienst statt. Ein fröhlicher Osterfestgottesdienst soll gefeiert werden. Lektorin Susann Lichterfeld lädt zusammen mit dem Posaunenchor dazu ein. Im Anschluss an den Gottesdienst können vor der Kirche kleine Osternester gefunden werden.