Gottesdienst im Stadtwald

Langenhagen (ok). Es ist schon ein fester Termin im Kalender: Auch in diesem Jahr findet am Heiligabend von etwa 15.30 bis 16 Uhr ein Gottesdienst im Stadtwald, An der neuen Bult, statt. Ausrichter sind der Stamm Gralsburg der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands und die Evangelische Jugend.