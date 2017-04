Gottesdienst in Schulenburg

Vikar Wening predigt im Dorfgemeinschaftshaus

Schulenburg. Am nächsten Sonntag, 30. April, ist wieder Gottesdienst im Schulenburger Dorfgemeinschaftshaus. Die Martinskirche bleibt dann geschlossen, vielmehr singen, reden, hören und beten die Gemeindeglieder am Amtsweg neben der Feuerwehr: Kirchenvorsteher bringen dafür sogar die Altarkerzen und das Klavier in den Nachbarort. Vikar Jens Wening wird den Gottesdienst ab 10 Uhr gestalten, im Anschluss sind alle zum Kirchcafé in demselben Raum eingeladen