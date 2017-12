Gottesdienst in Schulenburg

Engelbostel/Schulenburg. Am nächsten Wochenende wird der Weihnachtsbaum in der Engelbosteler Martinskirche aufgestellt. Darum findet der Gottesdienst am 17. Dezember, dem dritten Advent um 10 Uhr, wieder im Dorfgemeinschaftshaus in Schulenburg statt. Pastor Rainer Müller-Jödicke wird den Gottesdienst leiten, der durch das Musikteam 96eins musikalisch gestaltet wird.