Gottesdienst mit Anspiel

Krähenwinkel-Kaltenweide. Im Gottesdienst in der Matthias-Claudius-Gemeinde am Sonntag, 5. März, um 10 Uhr wird anstelle einer Predigt das Anspiel "Maaartin!" mit Orgelmusik aufgeführt. Das Anspiel gestalten Axel Dehn und Susanne Lichterfeld, an der Orgel spielt Johannes Schwietering; den Gottesdienst leitet Pastorin Dorothee Renner-Venz.