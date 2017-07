Gottesdienste zur Einschulung

Langenhagen. Die katholische Liebfrauengemeinde und evangelische Elisabethkirchengemeinde laden alle Kinder, die in diesem Jahr in die ersten Klassen der Hermann-Löns-Schule eingeschult werden, zu gemeinsamen Einschulungsgottesdiensten in die katholische Liebfrauenkirche in der Karl-Kellner-Straße 67 ein. Die ökumenischen Gottesdienste finden statt am Sonnabend, 5. August, um 9 und um 10.30 Uhr.