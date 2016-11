Grabowsky für Langrehr?

Kaltenweide (ok). Es ist schon durchgesickert: Reinhard Grabowsky (CDU) soll neuer Ortsbürgermeister in Kaltenweide werden, Amtsinhaber Wolfgang Langrehr ablösen. Die Entscheidung fällt heute Abend ab 19 Uhr in der konstituierenden Ortsratssitzung im Zelleriehaus.