Grillen beim Tauschring

Langenhagen. Tauschring-Mitglieder treffen sich am Freitag, 19. Mai, um 16 Uhr am Bahnhofsplatz zum Grillen. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis zum 16. Mai unter der Telefonnummer (0511) 73 85 99 gebeten. Das nächste Tauschring-Monatstreffen, zu dem Gäste herzlich willkommen sind, findet am Mittwoch, 21. Juni, um 19 Uhr im Gemeinschaftszentrum Brinker Park, Brinkholt 10, statt.