Grillen im Brinker Park

SPD-Abteilung lädt für 30. Dezember ein

Langenhagen. Das Grillen an einem der letzten Tage im Jahr, ist bei der SPD-Abteilung schon bewährt. „Schönwetter-Grillen kann ja jeder. Wir wollten auch schon mal an Silvester grillen, doch in manchen Jahren mussten wir es wetterbedingt in das neue Jahr verschieben, denn Regen und starker Wind sind für ein Feuer einfach nicht zuträglich“, sagt der Vorsitzende der Abteilung, Frank Stuckmann. Falls das Wetter in diesem Jahr mitspielt, wird am Sonnabend, 30. Dezember, ab 14 Uhr am Grillplatz im Brinker Park die legendäre Schinken-Grillwurst angeboten. " Jeder ist eingeladen, egal ob Mitglied oder nicht, und mit ein paar Feuerstellen und etwas Glühwein wollen wir den niedrigen Temperaturen entgegenwirken“, erklärt Frank Stuckmann.Der Grillplatz im Brinker Park ist vom Zugang der Straße Fuhrenkamp, beim Kinderspielplatz, in nur einhundert Metern erreichbar. Bei Regen oder starkem Wind findet das Wintergrillen nicht statt. Wer unsicher ist, kann am 30. Dezember über die Rufnummer 01575 96 30 853 nachfragen, ob es stattfindet. Gerne können mittels SMS auch Anmeldungen über diese Rufnummer erfolgen.