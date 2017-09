Grillfest "Church Hour"

Langenhagen. Die Elia-Gemeine lädt zur "Church Hour" ein, denn Essen hält Leib und Seele zusammen, vor allem aber bringt es Menschen zusammen. Und was würde besser zur Jahreszeit passen, als eine letzte, leckere Bratwurst, bevor sich der Sommer in die wohlverdienten Ferien begibt. Unter dem Motto „Es geht um die Wurst“ beginnt am Sonntag, 24. September, um 18 Uhr ein Grillfest an der Elia-Kirche, Konrad-Adenauer-Straße, im gemütlichen Kreis. Neben kostenloser Bratwurst, leckeren Baguettes und Getränken erwartet die Gäste eine einmalige Show des Trickkünstlers Tommy Bright. Egal ob jung oder alt, jeder ist herzlich willkommen.