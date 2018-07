Verein BfK stellt Umfrage online

Kaltenweide. Mit dem Thema "Überquellende Mülleimer" will sich der Verein "Bürger für Kaltenweide", kurz BfK, befassen und ruft zur Meinungsbildung auf. Online kann jedermann auf die Frage "Brauchen wir in Kaltenweide auf öffentlichen Flächen größere Mülleimer?" antworten. Der BfK sammelt alle Hinweise und Anregungen und wird die Liste gesammelt an die Stadtverwaltung übergeben. Ziel der Aktion soll sein, die Stadtverwaltung zur Prüfung des Sachverhalts zu bewegen. Das Umfrageformular ist auf der Internetseite www.buerger-fuer-kaltenweide.de zu finden.