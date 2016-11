Groß und klein

Langenhagen. Unter dem Titel "Komm mit nach Bethlehem" lädt die Elisabethkirchengemeinde am zweiten Sonntag im Advent, 4. Dezember um 11 Uhr große und kleine Leute, Kinder, Eltern und Großeltern, Familien und Alleinstehende zu einem Familiengottesdienst in die Elisabethkirche ein. Mit dabei ist wie in jedem Jahr das Team der Elisabethkindertagesstätte und die großen Kindergartenkindern, die „Schulis“. Die Leitung des Gottesdienstes hat Pastorin Bettina Praßler-Kröncke.