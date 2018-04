Grünes Licht

Langenhagen (ok). Die Stadtverwaltung hat vom Verwaltungsausschuss in seiner jüngaten Sitzung zu wichtigen Vorhaben in den Sanierungsgebieten bekommen. Das betrifft den Ausbau der Bahnhofstraße und die Sanierung des Sonnenweges. Jetzt kann in die Detailplanungen eingestiegen und beide Maßnahmen können zeitnah auf den Weg gebracht werden. In der Bahnhofstraße wird beispielsweise ein zusätzlicher, nicht personengebundener Schwerbehindertenparkplatz eingerichtet.