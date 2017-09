Gruppen für Kunsttherapie

Langenhagen. Ab Mittwoch, 11. Oktober, können sich Frauen jeder Herkunft immer mittwochs von 10 bis 12 Uhr in den Räumen von Ophelia in der Ostpassage 9 in Langenhagen über gestalterische Mittel gegenseitig kennenlernen und weniger fremd und allein fühlen. Die offene Gruppe bietet Raum zum Malen und Gestalten und wird von einer Kunsttherapeutin angeleitet. Die Teilnehmerinnen können ihre Erlebnisse kreativ ausdrücken und sich ihrer Stärken bewusster werden. Frauen, die die Gruppe besuchen, können im Mehrgenerationenhaus in Langenhagen ihre Kinder betreuen lassen. Für teilnehmende Frauen fallen keine Kosten an. Eine Anmeldung wird erbeten (ist aber nicht erforderlich) unter Telefon (0511) 7 24 05 05 oder info@ophelia-langenhagen.de.