Gruselfest für Kinder

Langenhagen. Nachdem das Gruselfest im Abenteuerland am Silbersee am vergangenen Wochenende wegen des Sturms abgesagt werden musste, gibt es nun einen neuen Termin: Am Sonntag, 5. November, um 17.30 Uhr sind Kinder bis zwölf Jahre eingeladen. Kostümierung ist erwünscht, aber keine Pflicht. Zugang zum Abenteuerland gibt es vom Silbersee-Parkplatz West aus 150 Meter zu Fuß am Graben entlang. Über eine Sachspende der Eltern für das abendliche Gruselbüfett würde sich das Abenteuerland-Team freuen.