Gruselfest im Abenteuerland

Langenhagen. Wie in jedem Jahr veranstaltet das Abenteuerland Langenhagenauf seinem Gelände am Silbersee Ende Oktober ein Gruselfest für Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren. Diesmal soll es am Sonnabend, 28. Oktober, um 17.30 Uhr losgehen, das Fest endet gegen 20 Uhr. Die Kids können sich gern verkleiden, müssen es aber nicht. Es sind alle Kinder willkommen, eine Vereinsmitgliedschaft nicht erforderlich. Über einen Beitrag für das Gruselbüfett würde sich das Abenteuerland Team freuen. Wir erwarten auch in diesem Jahr viele Hexen, Geister, Gespenster, Vampire und Co. Nähere Infos auf Facebook: Abenteuerland Langenhagen