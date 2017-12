Grußkarten für Weihnachten

Langenhagen. Grußkarten für Weihnachten gibt es von Unicef. Der Erlös ist für den guten Zweck bestimmt. Seit Jahren sind Petra und Rainer Lohse Unicef-Unterstützer und verlässlich beim Grußkarten-Verkauf in Langenhagen zu finden. Die nächsten Stationen sind im Geimeindehaus der Elisabethkirche (während des Weihnachtsmarktes) am Sonntag 10. Dezember, von 12 bis 19 Uhr sowie im CCL (Ostseite, neben Böhnert) am Sonnabend, 16. Dezember, von 10 bis 13 Uhr.