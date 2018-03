Grußkarten von Unicef

Langenhagen (ok), Eine Postkarte oder ein Brief: mit Sicherheit persönlicher als eine schnöde E-Mail. Petra und Rainer Lohse verkaufen am Sonnabend, 24. März, wieder ihre Unicef-Ganzjahreskarten. Und zwar zwischen 10 und 13 hr im Bestands-CCL neben dem Kiosk.