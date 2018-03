Grußvarianten probieren

Yoga bei der VHS am 7. April

Langenhagen. Einfache Yogahaltungen, kurze Abläufe und verschiedene Sonnengrußvarianten in Verbindung mit bewusstem Atmen ermöglichen ein besseres Körpergefühl: Spannungen können gelöst werden und der unruhige Geist erfährt mehr Ruhe. Durch die klarere Ausrichtung des Geistes kann sich Gelassenheit, innere Zufriedenheit und mehr Lebensfreude einstellen. Dies bietet ein VHS-Seminar am Sonnabend, 7. April, von 14.15 bis 18.15 Uhr im Bildungszentrum Eichenpark an der Stadtparkallee 35.Anmeldung: E-Mail info@vhs-langenhagen.de.