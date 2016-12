Gute Freundin

Langenhagen (ok). Wohl dem der gute Freunde hat. Oder in diesem Fall eine sehr gute Freundin. Die beiden waren unterwegs im CCL, um sich ein Handy zu kaufen, als die Ältere plötzlich ganz kurzatmig wurde. Ihre Freundin verlor keine Zeit, brachte die Rentnerin gleich in die City Apotheke. Dort wurde ihr sofort geholfen, im Besprechungsraum der Blutdruck gemessen. Ein kritischer Wert, und auf der Stelle ging es ins Krankenhaus. Vier Bypässe wurden gelegt; der Seniorin geht es wieder gut. Doch ohne die Umsicht und die schnelle Hilfe ihrer Mitmenschen würde es heute vielleicht ganz anders aussehen.