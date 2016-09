Hallenbad geschlossen

Godshorn (ok). Achtung! Das Godshorner Hallenbad bleibt sowohl am Sonnabend, 24., und am Sonntag, 25. September, ab 12 Uhr geschlossen. Grund: eine Veranstaltung der SGS Langenhagen. Besucher sind zum Wettkampf herzlich willkommen. Für den 30. September plant die Hallenfreibad GmbH einen Hundebadetag im Freibad.