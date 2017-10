Hallo und tschüss

Familie in Elia herzlich Willkommen

Langenhagen. Erst hallo, dann tschüss sagen. Immer wieder gibt es einen fröhlichen Anlass einen lieben Menschen oder ein fröhliches Ereignis zu begrüßen, willkommen zu heißen, dann sich aber irgendwann davon zu verabschieden. Darum geht es in dem nächsten Familiengottesdienst in der Eliakirche Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße 33, am Sonntag, 29. Oktober, um 10 Uhr, wozu Kinder und Erwachsener herzlich eingeladen ist. Jan macht sich auf die Suche nach der Frage, warum Oma den Herbst nicht gerne mag und trifft auf seiner Reise auf ein Eichhörnchen, ein Elch und eine Schnecke. Die mögen alle unterschiedliche Jahreszeiten, Jan mag sie aber alle. Er freut sich, wenn die eine zu Ende geht und die andere kommt. Gott hatte bestimmt irgendwas im Sinn, dass die Welt so funktioniert. Pastor Marc Gommlich erklärt dann, wie Abschied und Begrüßung , beides seine Zeit hat und Gott trotzdem bei allem dabei ist. Die Kinder können allen Tieren bei einzelnen Aufgaben helfen und im Gottesdienst mit aktiv teilnehmen. Kommen Sie gern, es ist für jeden etwas dabei!