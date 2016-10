Der Tag der Gruselfeier rückt näher

Langenhagen. Am Sonnabend, 29. Oktober, startet um 19.30 Uhr die Halloween-Eisdisco. Die Eisdisco in der Eishalle Langenhagen wird immer beliebter und ist inzwischen für Groß und Klein zu einer echten Anlaufstelle am Samstag-Abend geworden. Und nun steht Halloween vor der Tür... Aus diesem Grund veranstalten wir an diesem Sonnabend, 29. Oktober, von 19.30 bis 22 Uhr eine Halloween-Eisdisco mit entsprechendem Flair und Dekoration, passend zu Halloween.Neben passender Dekoration wird es auch tolle Aktionen geben. So gibt es unter anderem eine Sammelstelle für das „Sweet-sharing“, wo alle Besucher etwas süßes abgeben können und sich selbstverständlich auch süße Leckereien herausnehmen können. Kostümierte Gäste erhalten ermäßigten Eintritt und die drei besten Kostüme, die vor Ort gekürt werden, erhalten als Preis jeweils zweiEintrittskarten für die kommen- den Eisdiscos. Die Eisdisco in der Eishalle Langenhagen findet jeden Samstag von 19.30 bis 22 Uhr statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Zur Halloween-Eisdisco bleibt der Eintrittspreis von nur fünf Euro bestehen und kostümierte Gäste zahlen sogar nur vier Euro Eintritt.