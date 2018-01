Halteverbot

Langenhagen. Im Bereich des Wendehammers am östlichen Ende der Allerweg wird die Stadt Langenhagen am Mittwoch, 24. Januar, ein vorübergehendes Halteverbot einrichten. Die dortigen Parkplätze sollen ab 7 Uhr morgens gereinigt werden. Die Verwaltung appelliert an alle Fahrzeughalter und -Fahrer, auf die ausgeschilderten Änderungen zu achten und diese zu befolgen.