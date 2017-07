Halteverbote

Langenhagen. In verschiedenen Abschnitten sind für Arbeiten in den nächsten Tagen Halteverbote aufgestellt: Am Donnerstag, 20. juli, finden ab 7 Uhr in der Angerstraße und an der Kita Brinker Park (Brinkholt) Baumpflegearbeiten statt.

Bereits am Mittwoch, 19. Juli, finden zwischen 9 und 11 Uhr in der Liebigstraße zwischen Freiligrathstraße und Heinrich-Heine Straße und in der Karl-Kellner Straße zwischen Buschkamp und Bahnhofstraße Straßenreinigungsarbeiten statt.

Die Verwaltung appelliert an alle Fahrzeughalter und –Fahrer, auf die ausgeschilderten Änderungen zu achten und diese zu befolgen.