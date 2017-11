Halteverbote

Engelbostel-Schulenburg. In den Bereichen der Mahnmale wird die Stadtverwaltung am Sonntag, 19. November, vorübergehende Halteverbote einrichten. Grund dafür sind Gedenkveranstaltungen anlässlich des Volkstrauertages.

Die Halteverbote gelten am Sonntag zwischen 8 und 12 Uhr beim Mahnmal am Teichweg sowie beim Mahnmal an der Dorfstraße, Ecke Amtsweg.