Halteverbote wegen Gehwegreinigung in der Karl-Kellner-Straße und im Lehmdamm

Langenhagen. Am Mittwoch, 8. November, reinigt die Stadt Langenhagen ab 8 Uhr morgens die Gehwege in der Karl-Kellner-Straße und im Lehmdamm.

Zu diesem Zweck wurden absolute Halteverbote eingerichtet. In der Karl-Kellner-Straße gilt das Halteverbot von der Ehlersstraße bis in Höhe der Hausnummer 32 und im Lehmdamm von der Hausnummer 10 bis zur Höhe der Firma Reemtsma.

Um die Arbeit der Straßenreinigung zu unterstützen und unsere Stadt sauber zu halten, bitten wir um Berücksichtigung der Halteverbote.