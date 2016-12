Männliche D und weibliche C treten an

Langenhagen. Am Sonntag, 18. Dezember. müssen die männliche D-Jugend und die weibliche C-Jugend der HSG Langenhagen zur Pokalrunde antreten. Von 10 bis 15 Uhr kämpft die D-Jugend gegen die Teams vom TVE Sehnde, TuS Bothfeld, TSV Anderten II und die HSG Badenstedt in vier Partien von jeweils 20 Minuten ums Weiterkommen.Von 15 bis 16.30 Uhr muss sich die weibliche C-Jugend in einer Dreierrunde gegen die SG Misburg und TuS Empelde behaupten.