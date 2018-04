Handballtermine

(ok). Zwei Termine für Handballfans: Heute ab 17 Uhr trifft die männliche C-Jugend der HSG Langenhagen in der IGS-Sporthalle im Pokalhalbfinale auf den TSV Anderten. Am Sonntag ab 10 Uhr läuft dann in der RKS-Sporthalle die Landesliga-Vorrelegation der weiblichen B-Jugend.