Handgeschick und Wissen

Langenhagen (ok). Handgeschick und Wissen mit künstlerischen Fähigkeiten: 40 ausgewählte und professionelle Künstler und Kunsthandwerker aus dem norddeutschen Raum geben im Isernhagenhof Einblick in die Welt ihrer Schaffenskraft. Zu sind sowohl Gebrauchsgegenstände als auch Liebhaberobjekte aus Papier, Holz, Metall, Textil, Keramik, Glas, Leder und Stein. Termine: Sonnabend, 17. und Sonntag, 18. Februar. Geöffnet ist die Ausstellung am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt drei Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre sind frei.