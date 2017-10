Hauen, Kratzen, Beißen

Kaltenweide (ok). Um Emotionen und Kommunikation zwischen Kindern unter drei Jahren geht es im Workshop "Hauen, Kratzen, Beißen U3". Der Themenabend und Workshop läuft am Dienstag, 21. November, ab 19 Uhr in der AWO-Kita "Sonnenblume". Die Teilnahme ist kostenlos und auf 15 Plätze begrenzt. Referentin: Marion Beskow. Anmeldungen bitte bis 20. November unter (0511) 5 19 35 30 oder unter familienzentrum.weiherfeld@awo-hannover.de