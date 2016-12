Hauke Jagau liest

Aktion Ohrenschmaus im Quartierstreff am 16. Dezember

Langenhagen. Der Verein win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover lädt Kinder und ihre Eltern zur nächsten Aktion Ohrenschmaus ein. Am Freitag, 16. Dezemberwird Regionspräsident Hauke Jagau zu Besuch im Quartierstreff sein und aus dem Buch „Ein Schaf fürs Leben“ vorlesen!Es geht um Freundschaft. Ein top aktuelles Thema, schließlich betrifft es hoffentlich jeden. Aber in dem Buch „Ein Schaf fürs Leben“ geht es um eine ganz besondere Freundschaft zwischen Wolf und Schaf. Die beiden Tiere unternehmen eine gemeinsame Schlittenfahrt, die aus Sicht des Wolfes mit einem kulinarischen Höhepunkt enden sollte. Doch der Ausflug gerät zu einer lustigen und wunderbaren Reise durch die Nacht…und nimmt schließlich eine überraschende Wendung.Los geht es gegen 15.15 Uhr im Quartierstreff Wiesenau. Die „Aktion Ohrenschmaus“ findet monatlich im Rahmen des Leseclubs statt, den die Stiftung Lesen im Quartierstreff Wiesenau eingerichtet hat. „Wir wollen das Kopfkino der Kinder fördern und bieten deshalb die Aktion Ohrenschmaus an. Außerdem lernen die Kinder Bücher kennen, die sie hinterher vielleicht gerne selbst weiter lesen möchten.“, sagt Claudia Koch, Leiterin des Quartierstreffs. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.