Haus durchsucht

Langenhagen. Zwischen Freitagmittag und Sonnabendabend gelangten Einbrecher in Abwesenheit der Bewohner in ein Reihenhaus am Hoppegartenring. Nachdem eine Terrassentür aufgehebelt worden war, gelangten die ungebetenen Gäste in das Haus und durchsuchten das Haus. Anschließend entfernten sie sich unerkannt.