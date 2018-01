Haushalt

Langenhagen (ok). Die Beratungen über den Haushalt stehen im MIttelpunkt der nächsten Ratssitzung, die am Montag, 22. Januar, um 18.30 Uhr im Ratssaal beginnen soll. 20 öffentliche Punkte stehen auf der Tagesordnung; unter anderem auch die Nachnutzung des Norta-Geländes an der Walsroder Straße und ein Konzept für das Godshorner Freibad. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.