Heiliger Nikolaus

Krähenwinkel/Kaltenweide. Die Kirchengemeinde Matthias-Claudius, Kaltenweide-Krähenwinkel in Langenhagen, lädt alle Familien mit kleinen Kindern und deren Geschwisterkinder ganz herzlich zur Minikirche für Mittwoch, 7. Dezember um 17 Uhr ein. Unter dem Motto: „Nikolaus - Bischof von Myra“ wird eine von vielen Legenden vom heiligen Nikolaus im Spiel und in Liedern erlebbar gemacht. Die Kinder der Kindertagesstätte Matthias-Claudius und die Erzieherinnen zeigen, was für den heiligen Nikolaus in seinem Leben wichtig war.