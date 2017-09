Heimatpfleger referiert

Langenhagen (ok). Stadtheimatpfleger Hans-Jürgen Jagau ist zu Gast beim Bürger- und Heimatverein Am Dienstag, 10. Oktober, referiert er in einem Bildervortrag im Ratssaal zum Thema Heimatpflege für Langenhagen-Kulturlandschaft. Schwerpunkte sind Hagenhufen, Torfgewinnung und Moorlultivierung sowie Probleme der Landschaftspflege. Beginn ist um 17.30 Uhr; Einlass um 17.15. Das Stiftungsfest soll am 2. Dezember im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel stattfinden.