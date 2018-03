Hein Bohlen kommt

Langenhagen (ok). Seit mehr als 39 Jahren existiert die Galerie Depelmann an der Walsroder Straße 305, am nächsten Sonntag, 11. März, wird die 164. Ausstellung eröffnet. Zur Einführung spricht Frauke Engel; Künstler Hein Bohlen – er hat sich auf Holzschnitte und Malerei spezialisiert – wird auch dabei sein. Die Eröffnung ist zwischen 11 und 16 Uhr; die Ausstellung läuft noch bis zum 5. Mai.