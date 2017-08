Helfer gesucht

Langenhagen (ok). Die Bio-Brotbox-Packaktion hat schon seit Jahren ihren festen Platz im Terminkalender der Firma Pralle Logistik am Frankenring 4. Viele freiwillige Helfer werden gesucht, um die Brotboxen mit gesundem Inhalt für etwa 13.000 Schulkinder in der Stadt und der Region Hannover zu füllen. Kinder sind natürlich auch willkommen. Für alle Helfer gibt es Getränke und einen Bio-Imbiss, und auch ein Bus-Shuttle ab der Haltestelle Langenhagen-Mitte wird angeboten. Wer mitmachen möchte, melde sich bitte einfach unter mail@biobrotboxhannover.de unter telefonisch unter (05101) 58 83 60. Die Aktion läuft am Sonntag, 20. August, von 10 bis 16 Uhr am Frankenring 4.