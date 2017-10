Herbstkonzert

Kaltenweide. Das Herbstkonzert des Männerchors,„Liedertafel Kaltenweide“ findet in diesem

Jahr am Sonnabend, 14. Oktober, um 15 Uhr in der Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Straße in Langenhagen statt. Als Gastchor bringt die Chorgemeinschaft Ingeln mehrere Lieder zu Gehör.Mit zum Programm trägt die Sopranistin Annika Grosser bei.

Der Männerchor „Liedertafel Kaltenweide“ und sein Leiter Holger Pohl laden alle Einwohner ganz herzlich ein. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Spende gebeten.