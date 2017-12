Hereinspaziert

Langenhagen. „Hereinspaziert!“ lautet das Thema des ökumenischen Weihnachtsgottesdienstes des Gymnasiums, zu dem der Fachbereich Religion alle Interessierten herzlich einlädt. Wie in jedem Jahr wird er von einigen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern gestaltet. Der Gottesdienst findet am Montag, 18. Dezember, um 18 Uhr in der Liebfrauenkirche an der Karl- Kellner- Straße statt. Unterstützt werden die Organisatoren auch in diesem Jahr durch die Arbeitsgemeinschaften des Fachbereichs Musik sowie weitere Musikbegeisterte des Gymnasiums.