Hiebe ausgeteilt

Langenhagen. Am Sonnabend um 7 Uhr früh kam es zu familiären Streitigkeiten an der Berliner Allee. Bei der Polizei wurde ein 34-jähriger Beschuldigter angezeigt, der mit einem Teleskopschlagstock auf die Hand des Opfers geschlagen hatte. Dieses setzte sich mit einem Faustschlag in das Gesicht des Beschuldigten zur Wehr, beide Personen waren verletzt.